Deel dit artikel:











Meisje te water in Loomeer bij Schoonloo De hulpverlening was massaal aanwezig om hulp te verlenen (foto: Persbureau Meter) De hulpverlening was massaal aanwezig om hulp te verlenen (foto: Persbureau Meter)

SCHOONLOO - Bij de kiosk aan het Loomeer bij Schoonloo is een meisje gewond geraakt. Ze raakte aan het einde van de middag te water.

Een brandweerman die toevallig aanwezig was bij het meer heeft het meisje uit het water gehaald. Na langdurige reanimatie is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De hulpverlening was massaal aanwezig. Het is niet bekend hoe lang de drenkelinge in het water heeft gelegen. Ook is niet bekend wat de leeftijd van het slachtoffer is.