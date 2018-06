Uitslagen nacompetitie zaterdagvoetbal: Achilles 1894, MSC en Nieuw Balinge promoveren, Sweel zwaait af met degradatie

VOETBAL - De eerste finalerondes in de nacompetitie van het zaterdag amateurvoetbal zijn gespeeld. Alle Drentse kanshebbers op promotie mogen de platte kar op. Achilles 1894, MSC zaterdag en Nieuw Balinge.

Achilles 1894 versloeg FDS met 6-2 en promoveert naar de derde klasse, Nieuw Balinge was op eigen veld met 5-3 te sterk voor Lycurgus en gaat naar de vierde klasse en ook MSC zaterdag volgt die weg na een 3-1 zege op Ternaard.Er was meer goed nieuws te melden, want LTC uit Assen plaatste zich voor de finaleronde voor promotie naar de tweede klasse en BSVV mag zich dankzij een 6-0 zege op Poolster ook volgend seizoen derdeklasser noemen.Er was ook verdriet, want v.v Sweel heeft in de allerlaatste wedstrijd van het prestatieteam op de zaterdag niet weten te winnen en verlaat het toneel met een 1-2 nederlaag bij WVV en ook ONR ging met 3-0 onderuit tegen Ropta Boys. Daardoor is de club uit Roden gedegradeerd naar de vierde klasse.Lees hieronder alle uitslagen en het resterende programma van de nacompetitie in het zaterdagvoetbal:2e ronde:A. DETO - vv Groningen 2-0 (Tijdelijk gestaakt na rellen)B. Huizen - Zerzes of DZB 0-4C. Kloetinge - Sportlust '46 1-1 (Sportlust'46 wint)D. Montfoort - WHC 0-3E. Brielle - ARC 4-3 4-3F. Flevo Boys - RVVH 3-1zaterdag 16 juni, finaleronde:DETO - Zerzes of DZBSportlust '46 - WHCBrielle - Flevo Boys 1-4(winnaars van deze 3 finales spelen volgend seizoen in de hoofdklasse)2e rondeA. d'Olde Veste '54 - Leeuwarder Zwaluwen 3-1B. Blauw Wit '34 - Pelikaan S 0-4zaterdag 16 juni, finale:d'Olde Veste '54 - Pelikaan S(winnaar volgend jaar in 1e klasse)2e rondeA. Veenwouden - Leovardia 3-0B. ONT - Kollum 1-4C. Groen Geel - LTC 1-3D. Hardenberg'85 - The Knickerbockers 0-0 (The Knickerbockers winnaar na strafschoppen)zaterdag 16 juni, finaleronde:Veenwouden - KollumLTC - The Knickerbockers(winnaars volgend jaar in 2e klasse)finaleronde:A. FC Wolvega - AVC 1-0B. Makkum - Heeg 1-4C. Ropta Boys - ONR 3-0D. Poolster - BSVV 0-6E. Achilles 1894 - FDS 6-2F. TOP '63 - WaskemeerG. VIOD Driesum - SJS 1-0(winnaars volgend jaar in 3e klasse)finaleronde:A. De Lauwers - Stedum 5-3B. Kootstertille - HJSC 4-0C. Tzummarum - Sleat 2-2D. Ouwe Syl - ODV 0-2E. Sweel - WVV 1-2F. Nieuw Balinge - Lycurgus 5-3G. MSC - Ternaard 3-1(winnaars volgend jaar in 4e klasse)