Vreugde en verdriet bij Drentse clubs in nacompetitie

VOETBAL - In de nacompetitie van het zaterdagvoetbal werden vandaag de eerste eindrondes gespeeld. Voor een aantal Drentse clubs was hierin reden tot feest, zoals bij BSVV en MSC. Bij andere clubs als ONR en v.v. Sweel was er vooral reden tot verdriet.

Een ploeg die streed om lijfsbehoud was BSVV uit Bovensmilde. De derdeklasser moest in een uitwedstrijd tegen Poolster uit Spijk winnen om degradatie af te wenden. Aan die taak voldeed de ploeg met verve, want de thuisploeg die vorig seizoen uitkwam in de vierde klasse werd met 0-6 van het veld gespeeld. Marten Homan scoorde in zijn laatste duel voor de club maar liefst 4 keer. De andere goals kwamen op naam van Mahdy Youssef en Angelo Hummel.Ook ONR moest degradatie zien af te wenden in een wedstrijd tegen Ropta Boys uit Oosternijkerk, maar de ploeg uit Roden verloor met 3-0 en speelt daardoor volgend seizoen een klasse lager. Ropta Boys promoveert voor het eerst in clubgeschiedenis naar de derde klasse.In Meppel was het vandaag feest na een ruime zege van MSC op Ternaard. De ploeg was op eigen veld met 3-1 te sterk.Voor v.v Sweel was de stemming na afloop een stuk minder. Het eerste zaterdagteam houdt na vandaag op te bestaan en de ploeg had graag met een overwinning af willen sluiten. Het was Sweel niet gegund. WVV uit Winschoten bleek met 1-2 te sterk en promoveert door de overwinning naar de vierde klasse.