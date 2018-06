Tweede promotie op rij voor Achilles 1894 zaterdag

VOETBAL - De zaterdagtak van Achilles 1894 vierde vanmiddag de tweede promotie op rij. In de finale van de nacompetitie voor een plek in de 3e klasse, die werd gespeeld op het terrein van Asser Boys, won de vierdeklasser met 6-2 van derdeklasser FDS. De ploeg uit Havelterberg degradeert na twee promoties op rij.

Achilles 1894 had geen kind aan FDS, dat overduidelijk niet met het mes tussen de tanden naar Assen was gekomen. Binnen elf minuten stond de rood-zwarte brigade al met 3-0 voor door twee treffers van Eddy Koopman en Martijn Blomsma. Daarbij bleef het niet, want bij rust was het 5-0 en de wedstrijd al compleet gespeeld. Eddy Koopman maakte zijn hattrick compleet en de 5-0 werd gescoord door Kai Bruijn.FDS, een vriendenteam dat in het seizoen 2015/2016 nieuw leven in de club uit Havelterberg blies, bleef ondanks de kansloze achterstand aardig voetballen en kwam na rust zowaar terug tot 5-2, door goals van Tim en Nick Jansen.Maar verder dan dat lliet Achilles 1894 de opponent niet komen. De 6-2 van Tobias Stel bleek het slotakkoord."De promotie is op basis van het hele seizoen terecht", aldus Achilles-captain Bjorn Abbingh. "SC Elim was een maatje te groot in de vierde klasse, maar wij pakten toch hetzelfde aantal punten. Volgend seizoen krijgen we Wouter van der Molen (die overkomt van Achilles zondag) erbij en ook Ferdi Hidding (van Rolder Boys). Met die twee spelers hebben we zeker iets te zoeken in de derde klasse."