Zaterdagteam MSC promoveert jaar later dan gehoopt

VOETBAL – Het prestatieteam van MSC op zaterdag heeft zijn tweede seizoen achter de rug. Als afsluiter pakte de ploeg vandaag in de nacompetitie een 3-1 zege op Ternaard, waardoor het team van Yves Heskamp voor het eerst is gepromoveerd naar de vierde klasse.

Uitslagen en programma nacompetitie zaterdagvoetbal

- LTC in finale nacompetitie na late zege op Groen Geel

ACV haalt Hagenauw terug naar Assen

Eric Prins nieuwe trainer van FC Klazienaveen

​Nieuw Balinge is vierdeklasser na doelpuntrijke zege

Tweede promotie op rij voor Achilles 1894 zaterdag

Vreugde en verdriet bij Drentse clubs in nacompetitie

In de zomer van 2016 werd het zaterdagteam van MSC gelanceerd. De reden van dit besluit was de dalende belangstelling bij de jeugd om op de zondag te spelen. Veel spelers vertrokken hierdoor naar andere clubs. Het nieuwe zaterdagteam zou als opleidingsteam voor het zondagteam gaan dienen, onder de leiding van oud-MSC-speler Heskamp. In het eerste seizoen eindigden ze op de derde plaats in de reguliere competitie, waarna ze in de nacompetitie werden uitgeschakeld.Vandaag speelde de jonge ploeg tegen Ternaard opnieuw in de nacompetitie voor een plaats in de vierde klasse, nadat het in de reguliere competitie als tweede was geeindigd achter kampioen SWZ Sneek.Na zeven minuten schoot Max van Dijk de 1-0 binnen en ondanks dat Ternaard daarna nog wel op gelijke hoogte kwam, bleek MSC de betere ploeg. Florian Gijzen maakte nog voor rust de 2-1 en Pieter Hoekstra besliste in de 81e minuut de wedstrijd met de 3-1.In het tweede jaar van haar bestaan promoveert het zaterdag prestatieteam dus voor het eerst naar de vierde klasse.