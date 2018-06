Deel dit artikel:











Jorinde van Klinken wint discuswerpen Gouden Spike Jorinde van Klinken wint met discus in Leiden (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen heeft tijdens de Gouden Spike in Leiden het discuswerpen gewonnen. Met een worp van 56 meter en 67 centimeter liet ze Nederlands kampioene Corinne Nugter achter zich.

Geschreven door René Posthuma

Van Klinken plaatste zich twee weken geleden voor het EK senioren door een nieuw persoonlijk record van 59,02 te gooien. In Leiden was de eerste worp nog ongeldig. Vanaf de tweede ronde liet Van Klinken een stijgende lijn zien. Met haar vijfde worp nam Van Klinken de leiding, om deze niet meer af te staan.



De laatste worp was ongeldig, maar Nugter was niet in staat om de prestatie van Van Klinken te overtreffen. De Duitse Julia Ritter werd uiteindelijk derde.



Kogelstoten

Bij het kogelstoten eindigde Van Klinken naast het podium. De 15,80 was goed voor de vierde plaats. De winst ging naar Melissa Boekelman. De Nederlands kampioene was veel te sterk voor de concurrentie en won met 18,19.