FDS degradeert: dorpsfeest en verjaardag belangrijker dan laatste kans op lijfsbehoud

VOETBAL - Het was een mooi sprookje, eigenlijk meer een jongensboek met sportief gezien alleen maar mooie momenten. Maar de klad zit er even in bij het vriendenteam van FDS. Vandaag werd de teneur bij FDS pijnlijk duidelijk, op de allerlaatste speeldag van het seizoen. De club uit Havelterberg degradeerde na twee promoties op rij naar de vierde klasse.

Noem het overmacht, maar ik begrijp er niets van. Ik ben daar waarschijnlijk iets teveel voetballer voor. Ken van der Aa, aanvoerder FDS

Eigenlijk was het donderdag al wel duidelijk, want waar Achilles 1894 die avond met 20 spelers op het trainingsveld stond daar waren er in Havelterberg maar een stuk of acht.Tel daarbij op dat topscorer Brian van der Zweerde ontbrak vanwege een dorpsfeest en dat de tweede topschutter van FDS, Patrick Hasebos, van zijn vriendin een verjaardagsverrassing kreeg en dus ook niet meereisde naar Assen en je begrijpt het kansloze gevoel waarmee de meeste spelers in het wit en zwart vanmiddag in veld stonden."Ja natuurlijk hebben we daar de wedstrijd al mee verloren", erkent aanvoerder Ken van der Aa. "Noem het overmacht, maar ik begrijp daar niets van. Ik ben daar waarschijnlijk iets teveel voetballer voor. Het is sowieso de tendens van dit seizoen. Wekelijks was het vechten om 12 of 13 man mee te krijgen, terwijl we wel 21 spelers op papier hadden."Van der Aa vervolgt: "Voor ons is het nu even een pas op de plaats, maar ik heb niet het idee dat er iemand bij ons wakker ligt van de degradatie. Ik hoorde in het veld ook al diverse spelers zeggen 'we horen ook thuis in de vierde klasse...' Nou ja, dan gaan we dat volgend seizoen maar doen."In het voorjaar van 2015 lag FDS, Fit Door Sport, al een tijdje op z'n gat. Er was nog wel een recreatie-elftal maar heel veel energie zat er ook niet meer in dat team. Jeugd was er evenmin en dus was het eigenlijk wachten op de mededeling 'einde oefening' . Maar een idee van een stel vrienden zorgde voor nieuw elan bij de club uit de gemeente Westerveld. De vrienden wilden samen spelen, in een prestatief elftal. Ze gooiden een balletje op bij vv Steenwijk, maar kregen daar een 'nee'. Uiteindelijk werd het FDS. In drie seizoenen promoveerde de club twee keer, maar dit seizoen kwam de klad er dus (even) in.Of het vriendenteam bij elkaar blijft? "Nee, er gaan twee spelers weg die baalden van de matige opkomst tijdens de training en wedstrijden. Of ik ook ga? Nee, ik ben te oud om nog weer een stap te maken. Ik haal mijn schouders op en ga volgend seizoen met mijn vrienden gewoon in de vierde klasse ballen."