Deel dit artikel:











Twee mensen onwel door verflucht in Hoogeveen Twee mensen raakten onwel door de verflucht (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In een woning aan de Bentinckslaan in Hoogeveen zijn vanavond twee mensen onwel geworden. Waarschijnlijk hebben ze giftige verfdampen ingeademd.

Er werd melding gemaakt van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar uit metingen van de brandweer bleek dat dat niet het geval was. Het tweetal was in huis aan het verven, vermoedelijk heeft dit de lucht veroorzaakt waardoor ze onwel werden.



Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.