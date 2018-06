Deel dit artikel:











Programma nacompetitie zondagvoetbal Programma nacompetitie zondagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Na een voor Drenthe succesvolle zaterdag in de nacompetitie is het vandaag de beurt aan de zondagvoetballers. Zeven Drentse clubs mogen al een beetje dagdromen van een feestje vanavond, want zoveel periodekampioenen uit onze provincie spelen vandaag de finale van de nacompetitie.

In de finale voor promotie naar de derde klasse strijden Titan, Protos en Ruinen, terwijl Gasselternijveen, VIOS, Uffelte en FC Amboina hopen op promotie naar de vierde klasse.



Alcides speelt vanmiddag de halve finale in de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse. De Meppelers spelen op eigen veld tegen Rohda Raalte. Vanavond zijn er beelden te zien van dat duel in Onze Club op TV Drenthe.



In de halve finale voor een plek in de 1e klasse staan er vanmiddag twee Drentse clubs tegenover elkaar: Beilen en Valthermond. De winnaar speelt volgende week de finale tegen de winnaar van LAC Frisia - Stadspark.



Drie Drentse clubs zijn er nog in de race voor een plek in de tweede klasse: CEC, Dalen en Ruinerwold. Ruinerwold hoopt te overleven en neemt het op eigen veld op tegen Dalen dat graag wil promoveren. CEC, net als Dalen een periodekampioen, gaat op bezoek bij Emmeloord.



Naast Ruinerwold kan vandaag het doek vallen voor Ruinen en Wijster (degradatie uit 3e klasse) en BEW en Valther Boys (degradatie uit de 4e klasse).



Bekijk hieronder het complete programma van vanmiddag:



Hoofdklasse - 1e klasse

3e ronde:

I. Hoogland - Rood Wit

J. JOS/Watergraafsmeer - HVCV

K. DEM - VOC

L. Alcides - Rohda Raalte (vanavond in Onze Club op TV Drenthe)



finaleronde 17 juni:

winnaar L - winnaar K

winnaar I - winnaar J



1e klasse - 2e klasse

2e ronde:

A. LAC Frisia 1883 - Stadspark

B. Valthermond - Beilen



zondag 17 juni, finale:

C. winnaar A - winaar B



2e klasse - 3e klasse

2e ronde:

A. Amicitia VMC - Lewenborg

B. Oldemarkt - Akkrum

C. Emmeloord - CEC

D. Ruinerwold - Dalen



zondag 17 juni, finale:

E. winnaar A - winnaar B

F. winnaar C - winnaar D



3e klasse - 4e klasse

finales:

A. Read Swart - Warga

B. TLC - Protos

C. FVV - Ruinen

D. Titan - Siddeburen

E. Oldeholtpade - OVC'21

F. Dronrijp - UDIROS

G. Musselkanaal - Wijster

(winnaars volgend seizoen in 3e klasse)



4e klasse - 5e klasse

Finales:

1. Deinum - ONB

2. Aengwirden - Stanfries

3. Zevenhuizen - SVMH

4. Scheerwolde - RKO

5. Groen Geel - Alteveer

6. VIOS - Uffelte (vanavond in Onze Club op TV Drenthe)

7. Wedde - Valther Boys

8. VWC - winnaar 1

9. Gasselternijveen - BEW (vanavond in Onze Club op TV Drenthe)

10. FC Amboina - Pekelder Boys

(winnaars volgend seizoen in 4e klasse)