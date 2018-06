Vier promoties en 28 goals in Onze Club

VOETBAL - Tien Drentse clubs werden het afgelopen seizoen kampioen in het amateurvoetbal en dit weekend konden daar nog eens zeven promovendi uit onze provincie bijkomen via de nacompetitie.

Dit weekend stonden voor de periodekampioenen uit de vierde- en vijfde klasse namelijk de finales van de nacompetitie op het programma. In het zaterdagvoetbal konden Achilles 1894, Nieuw Balinge en MSC zaterdag promoveren en in het zondagvoetbal waren er meer kanshebbers: Protos, Titan, Ruinen, VIOS, Uffelte, FC Amboina en vv Gasselternijveen.Wij kozen dit weekend voor de volgende wedstrijden:Vanzelfsprekend stond de uitzending van Onze Club in het teken van die finales, maar er was ook aandacht voor de Drentse club die strijdt om promotie naar de hoofdklasse: het Meppeler Alcides. De ploeg van trainer Wilko Niemer won vorige week in de eerste ronde van Geldrop en is nog één wedstrijd verwijderd van de finale. Vanmiddag speelde Alcides op eigen veld tegen Rohda Raalte.Achilles 1894 zaterdag kan voor het tweede jaar op rij promoveren. Wij bezochten de finale van de nacompetitie voor een plek in de 3e klasse, op het veld van Asser Boys, tussen Achilles en FDS uit Havelterberg dat degradatie uit die derde klasse wil voorkomen.Voor de promotie naar de vierde klasse op zaterdag bezocht Onze Club het duel tussen Nieuw Balinge en Lycurgus. Nieuw Balinge eindige op gepaste afstand van de eerste Drentse kampioen, SC Angelslo, maar hoopt via de nacompetitie alsnog te promoveren om volgend seizoen weer de kraker tegen Tiendeveen te spelen.Een week na het 100-jarig bestaan van de club kan VIOS uit Oosterhesselen promoveren naar de vierde klasse op de zondag. De nummer 2 uit de 5e klasse F, achter kampioen KSC, nam het vanmiddag op tegen een andere Drentse club: Uffelte. Uffelte eindigde als zesde in de 5e klasse A, maar veroverde wel een periodetitel. Na een afwezigheid van 23 seizoenen kan Uffelte weer promoveren naar de vierde klasse. Voor VIOS is vierdeklasse-voetbal 19 jaar geleden.Het waren magere jaren voor Gasselternijveen. De eens zo stabiele vierdeklasser (en ook jarenlang derdeklasser) speelt inmiddels alweer vier seizoenen op het laagste amateurniveau en dat ook nog eens zeer anoniem. Maar een sterke eindsprint in het huidige seizoen betekende deelname aan de nacompetitie voor de ploeg van trainer Geert Katoen. Tegenstander was vanmiddag BEW, de ploeg die zo moeizaam aan doelpunten kwam het afgelopen seizoen in de vierde klasse. BEW had echter wel een week rust gehad na de laatste competitiewedstrijd, terwijl Gasselternijveen voluit moest gaan in de vorige ronde tegen IJhorst (1-2 zege na een hele late treffer).