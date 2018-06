Deel dit artikel:











Auto met paardentrailer botst op boom in Darp: twee gewonden De auto met trailer botste op een boom (foto: Van Oost Media) Twee mensen raakten gewond (foto: Van Oost Media)

DARP - In Darp is vannacht een auto met paardentrailer op een boom gebotst. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

Een van de slachtoffers is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, de andere gewonde werd alleen in de ambulance onderzocht. In de paardentrailer zaten geen dieren.