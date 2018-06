Deel dit artikel:











Dode bij ongeluk in Darp De auto met trailer botste op een boom (foto: Van Oost Media) Er viel één dode (foto: Van Oost Media)

DARP - In Darp is vannacht een auto met paardentrailer op een boom gebotst. Daarbij is een 51-jarige man uit Diever om het leven gekomen.

Een 23-jarige inzittende van de auto raakte gewond. Het tweede slachtoffer werd alleen in een ambulance onderzocht. In de paardentrailer zaten geen dieren.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.