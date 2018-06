Deel dit artikel:











Ernstig ongeval auto met paardentrailer in Darp (foto: Van Oost Media)

DARP - Rond ongeveer 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag belandde een auto met paardentrailer tegen een boom in Darp. Twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel onderzocht.

Eén slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer in levensgevaar verkeerd is niet bekend. In de paardentrailer waren geen dieren aanwezig.



Volgens omstanders waren in de nacht veel mensen op de been in het dorp. Er was namelijk een dorpsfeest in Darp.