Brand in woonboerderij Gieten door blikseminslag (foto: Persbureau Meter) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media)

GIETEN - De brandweer rukte vannacht uit voor een woningbrand aan de Oude Wildvanksterweg in Gieten.

De brand kwam door blikseminslag bij de woonboerderij tot stand, bevestigd Veiligheidsregio Noord. De brand begon achterin de boerderij, maar is inmiddels uitgeslagen tot ook andere delen van het gebouw. Van het pand is niet veel meer over.



Bewoners werden op tijd wakker en zijn buiten levensgevaar.