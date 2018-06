Meisje verdronken in zwemplas bij Schoonloo [update]

SCHOONLOO - Een meisje is gisteren verdronken in het Loomeer bij Schoonloo. Het meisje werd nog gereanimeerd toen ze met de ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht, maar dat mocht niet meer baten.

De hulpdiensten werden gisteren aan het einde van de middag naar het Loomeer geroepen vanwege een vermissing. Toen de brandweer aankwam, werd het in 2006 geboren meisje net uit het water gehaald door een omstander.De hulpdiensten namen het over en zijn het slachtoffer volgens een woordvoerder van de brandweer direct gaan reanimeren. "Ze hebben alles gedaan wat ze konden", aldus de woordvoerder tegenover het ANP.Evert Thomas van Staatsbosbeheer, dat het gebied bij de zwemplas beheert, is geschokt. "Dit is een ongelooflijk drama", zegt hij. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt."Hij heeft geen idee hoe dit kon gebeuren. "De zwemplas is nooit echt diep, maar het varieert. Dat heeft te maken met de grondwaterstand", legt hij uit. "Maar ik heb nog niemand gesproken die er betrokken bij was. Ik heb nog niks gehoord. Maar we gaan de komende tijd vast nog van iemand horen die meer weet. Ik weet ook niet wie het is."