Soort van de maand: nectar, een belangrijke motor voor de dagpauwoog

Het is juni en dat betekent dat we samen met Heel Drenthe Zoemt en IVN Regio Noord de dagpauwoog in het zonnetje zetten. Deze week gaat het over nectar, de brandstof van de dagpauwoog en vele andere insecten.

De dagpauwoog komt na de winter uit een beschut plekje en gaat dan op zoek naar nectar. Dat haalt hij vooral uit de sleedoorn en paardebloemen, in de zomer zie je 'm vooral op een vlinderstruik.Een belangrijke brandstof voor vlinders, dus ook voor de dagpauwoog, is nectar. Nectar is een suikerrijke vloeistof die glucose fructose en sacharose bevat. De plant scheidt nectar op bepaalde delen van de dag uit om bestuivers, zoals vlinders, insecten en bijen aan te trekken.Nectar zit vaak onder in de bloem. Daardoor moet een bestuiver zich langs de voortplantingsorganen van de bloem bewegen, waardoor het van de ene naar de andere plant wordt gebracht.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaat het over nectar.Vlinders hebben bloemen nodig. Een bloem is een soort tankstation waar de vlinder brandstof kan ‘tanken’ zodat hij kan vliegen. Deze brandstof heet nectar. Een vlinder die in het voorjaar vliegt, zoals de citroenvlinder, haalt nectar bij wilgen of paardenbloemen, kortom bij bloemen die in het voorjaar bloeien.De dagpauwoog overwintert als vlinder ergens op een beschut plekje, in je schuur of op zolder. In het vroege voorjaar haalt de vlinder zijn brandstof bij planten zoals de sleedoorn en de paardenbloem. Aan het einde van de zomer zie je de dagpauwoog vooral op de vlinderstruik.Dit betekent dat als je veel vlinders in je omgeving wil hebben, dat er in elk seizoen bloeiende planten moeten zijn.- Is jullie omgeving op dit moment geschikt voor vlinders?- Kun je binnen een afstand van tweehonderd meter bloeiende planten vinden? Weet je ook welke het zijn?- Als je in jullie omgeving een geschikte plek voor vlinders hebt ontdekt, maak dan van deze plek een schets. Deel je deze met ons?- Kijk ook eens goed naar je eigen tuin; misschien kun je daar ook nog planten en bloemen neerzetten waar vlinders van houden! Dan kun je ook thuis van vlinders genieten.