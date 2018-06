In beeld: Blues Festival Grolloo [dag 2]

GROLLOO - Duizenden mensen trokken gisteren weer naar Grolloo voor de tweede en laatste dag van het Holland International Blues Festival.

Onder meer The Marcus King Band en Joanne Shaw Taylor traden op. Ook Erwin Java stond nog even op het podium. Hij speelde met Laurence Jones de Cuby + The Blizzards-klassieker. De grootste publiekstrekker van de avond was meestergitarist Joe Bonamassa.Onze fotograaf Rego Meijer was gisteren ook in Grolloo. Hij maakte onderstaande foto's.