'Het tijdperk van de gewone discotheek zit erop'

BEILEN - Het was gisteren de laatste avond in discotheek Afslag 30 in Beilen. De discotheek trok op de laatste avond veel publiek. Zo’n 800 jongeren kochten kaarten.

In het onderzoek is alleen gekeken naar officieel geregistreerde discotheken en clubs. Clubs die na januari 2018 zijn geopend, zijn hierin niet meegenomen. Ook zogeheten danskroegen zijn niet onderzocht. Waarschijnlijk zijn er daar veel meer van.

Langs de snelweg bij Beilen hebben in de loop der jaren meerdere discotheken gezeten. In 2005 opende discotheek Skopje daar de deuren, na eerst jaren in het centrum van Beilen te hebben gezeten.



In 2009 werd Skopje overgenomen en ging de discotheek verder onder de naam L.E.F., maar dit bleek geen succes. Twee jaar later ging de club failliet.



Enkele jaren daarna zat er de club ZEN, maar dat was niet van lange duur. Eind 2015 begon Pieter Oudman met Afslag 30. Na tweeënhalf jaar gaat daar de stekker ook uit.