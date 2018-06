Deel dit artikel:











VIOS promoveert na winst op Uffelte VIOS promoveert (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - VIOS is gepromoveerd naar de 4e klasse door een 4-2 overwinning op Uffelte. Voor het eerst sinds 1999 gaat de ploeg uit Oosterhesselen weer een klasse omhoog.

Geschreven door René Posthuma

De eerste kans was nog voor de gasten uit Uffelte, maar na ruim een kwartier spelen stond de thuisploeg al op een comfortabele 2-0 voorsprong. David van den Brug bracht de thuisploeg op voorsprong. De middenvelder benutte een strafschop, na een overtreding op aanvoerder Rick Kingma. Drie minuten na de 1-0 verdubbelde Kingma zelf de score. De aanvoerder scoorde beheerst oog in oog met doelman Roy Hendriks.



Uffelte gaf zich echter nog niet gewonnen en knokte zicht terug in de wedstrijd. Aanvoerder Rick van Eeks bracht acht minuten voor de rust de spanning weer terug (2-1).



Veel strijd

In de tweede helft werd er gestreden om iedere meter en viel de beslissing in de slotfase. Tien minuten voor tijd leek Jeroen Schepers de wedstrijd te beslissen en amper twee minuten later maakte Guus Kok aan alle onzekerheid een eind met de 4-1. Danny Boverhof bepaalde met zijn treffer de eindstand op 4-2 en barste in Oosterhesselen het feest los.