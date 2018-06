Deel dit artikel:











Khan tweede na vroegtijdig onderbroken Supersport 300 race in Tsjechië Walid Khan op het podium in Brno (foto© Racesport.nl)

MOTORSPORT - Walid Khan uit Emmen heeft in de WK Supersport 300 race op het circuit van Brno in Tsjechië zijn eerste podiumplaats behaald. De Kawasaki-coureur eindigde als tweede in een race die drie ronden voor het eind werd afgevlagd door een valpartij in het achterveld.

13e plaats

Walid Khan mocht vanaf de vierde plaats aan de race beginnen, zijn beste startplaats in de klasse tot nu toe. De eerste ronde verliep echter dramatisch voor de Drent en Khan zakte terug naar de dertiende plaats.



In een grote groep rijders wist hij zich echter snel naar voren te werken en in de vijfde ronde van de wedstrijd nam hij de tweede plaats in de wedstrijd over. De leider en latere winnaar Galang Hendra Pratama uit Indonesië had toen al een ruime voorsprong.



Khan kon niet ontsnappen uit de groep en kreeg het aan de stok met landgenoten Glenn van Straalen en Koen Meuffels en de Spanjaard Borja Sanchez. Deze coureurs wisselden meerdere keren van positie, maar Khan wist telkens terug te komen naar de tweede stek.



Valpartij

Met nog drie ronden te gaan vond er een valpartij in het achterveld plaats, waarbij één van de gevallen coureurs medische zorg nodig had. Om veiligheidsredenen werd de race vroegtijdig afgebroken en niet hervat. De resultaten van de laatste volle ronde werden aangehouden om de einduitslag te bepalen en hierin was Khan als tweede doorgekomen. Hierbij hield hij Sanchez, Meuffels en Van Straalen achter zich.



Het is voor Khan de eerste podiumplaats in de sterk bezette WK Supersport 300, waar de Emmenaar dit seizoen voor het eerst aan meedoet. Door zijn tweede plaats is Khan opgeklommen naar de negende plaats in het wereldkampioenschap.