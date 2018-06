Alcides speelt finale om plek in Hoofdklasse

VOETBAL - Alcides heeft de halve eindstrijd in de nacompetitie tegen Rohda Raalte met 2-1 gewonnen. De Meppelers spelen komende week, wederom op eigen veld, de finale om promotie naar de Hoofdklasse. DEM uit Beverwijk is het laatste obstakel voor het elftal van trainer Wilko Niemer.

Alcides, dat twee seizoenen geleden voor het laatst in de Hoofdklasse acteerde, had het een week eerder in de nacompetitie bijzonder lastig met Geldrop. Een late treffer van Ryan Luyckx was uiteindelijk van beslissende waarde (1-0). Rohda Raalte boekte in de vorige ronde een zege bij SWZ Sneek (1-2).Alcides moest tegen de formatie uit Overijssel wederom diep gaan om de overwinning uit het vuur te slepen. En weer was het verschil tussen vreugde en verdriet uiteindelijk slechts één doelpunt. Voor Alcides was Rohda Raalte een oude bekende. Beide clubs kruisten de degens na elkaar een seizoen niet te zijn tegen gekomen in competitieverband.Na een kansarme eerste 25 minuten nam Rohda Raalte de leiding. Edilson José Coelho had succes met een bekeken boogbal over keeper Danny Bos. Alcides kwam slechts twee minuten later op gelijke hoogte. Aanvoerder Eric Jan Lijzen benutte een penalty. De bal was op elf meter gegaan wegens hands.Vlak voor de pauze kwam Alcides voor het eerst op voorsprong. Jermain Wobbes werkte van dichtbij de 2-1 tegen het net. Rohda Raalte probeerde na de hervatting de regie over de wedstrijd in handen te nemen, maar de beste kansen waren voor de thuisploeg. Vooral Frank Fokke en invaller Olaf de Grip hadden de 3-1 op hun schoen, maar de paal en de doelman stonden succes in de weg.De 2-1 bleek evenwel voldoende voor de geelhemden om de finale te bereiken. Alcides is in deze fase van het seizoen nog de enige Drentse club die kan promoveren naar de Hoofdklasse. DEM was in de andere halve eindstrijd veel te sterk voor VOC (4-0).