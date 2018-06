Alle uitslagen in de nacompetitie van het zondagvoetbal

VOETBAL - In navolging van het zaterdagvoetbal vielen vandaag ook een aantal beslissingen in de nacompetitie van het zondagvoetbal. Alcides plaatste zich door een zege op Rohda Raalte voor een finaleplaats richting de Hoofdklasse en Beilen won in een zinderende wedstrijd van Valthermond en maakt zodoende nog altijd kans op promotie naar de 1e klasse.

Alcides speelt finale om plek in Hoofdklasse

Beilen na zinderende wedstrijd in finale nacompetitie

Heerkes helpt Dalen naar finale, Ruinerwold valt uit tweede klasse

Protos na twee jaar terug in 3e klasse

Magere jaren vv Gasselternijveen voorbij: weer vierdeklasser​

Eerste hoogtepunt na comeback FC Amboina

VIOS promoveert na winst op Uffelte

In Drentse clash tussen Ruinerwold en Dalen bleek laatst genoemde ploeg net een maatje te groot, waardoor Dalen als enige Drentse club in de finale voor de nacompetitie richting de tweede klasse staat. De andere kanshebber was CEC, maar die ploeg verloor met ruime cijfers van Emmeloord, de nieuwe tegenstander van DalenProtos en Ruinen spelen volgend jaar in de derde klasse. Beide ploegen wisten de laatste ronde van de nacompetitie te winnen en gaan daardoor een klasse omhoog. Grote verliezer was Wijster, dat een veeg uit de pan kreeg van Musselkanaal. Ook Titan kwam in een spannende partij niet tot een overwinning en blijft daardoor vierdeklasser.Drie Drentse clubs zijn vandaag gepromoveerd naar de vierde klasse. Bij VIOS, Gasselternijveen en FC Amboina mocht de platte kar uit de schuur gehaald worden.3e ronde:I. Hoogland - Rood Wit 2-1J. JOS/Watergraafsmeer - HVCV 1-2K. DEM - VOC 4-0L. Alcides - Rohda Raalte 2-1finaleronde 17 juni:Alcides - DEMHoogland - HVCH2e ronde:A. LAC Frisia 1883 - Stadspark 1-4B. Valthermond - Beilen 4-5zondag 17 juni, finale:C. Stadspark - Beilen2e ronde:A. Amicitia VMC - Lewenborg 0-2B. Oldemarkt - Akkrum 4-2C. Emmeloord - CEC 5-2D. Ruinerwold - Dalen 2-3zondag 17 juni, finale:E. Lewenborg - OldemarktF. Emmeloord - Dalenfinales:A. Read Swart - Warga 3-1B. TLC - Protos 2-3C. FVV - Ruinen 2-4D. Titan - Siddeburen 2-3E. Oldeholtpade - OVC'21 5-0F. Dronrijp - UDIROS 4-1G. Musselkanaal - Wijster 7-0(winnaars volgend seizoen in 3e klasse)Finales:1. Deinum - ONB 0-32. Aengwirden - Stanfries 3-0 (Stanfries vrijwillig gedegradeerd)3. Zevenhuizen - SVMH 1-54. Scheerwolde - RKO 1-25. Groen Geel - Alteveer 2-06. VIOS - Uffelte 4-27. Wedde - Valther Boys 4-18. VWC - Langweer9. Gasselternijveen - BEW 2-110. FC Amboina - Pekelder Boys 3-1(winnaars volgend seizoen in 4e klasse)