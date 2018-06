Deel dit artikel:











Vermeulen mag juichen voor winst in Ronde van de Kerspelen Jeff Vermeulen wint de Ronde van de Kerspelen (foto: Volker/Wessels/Merkcx

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen uit Exloo heeft de zege gepakt in de Ronde van de Kerspelen in het Friese Harkema. De sprinter rekende af met Jesper Rasch, die hem eerder dit jaar nog van de zege afhield in de Omloop van de Veenkoloniën nadat Vermeulen zijn zege voortijdig vierde. Hartthijs de Vries van de NWVG nam de derde plaats voor zijn rekening.

De Ronde van de Kerspelen liep uit op een sprint van een uitgedund peloton nadat zeven koplopers net voor het ingaan van de laatste omloop waren ingerekend.



In de sprint in Harkema had de 29-jarige Vermeulen van Team Volker-Wessels Merkcx meerdere fietslengtes voorsprong op de concurrentie, en ondanks dat hij opnieuw voor de streep de handen in de lucht gooide, was het dit keer ruim voldoende voor de winst.



Door zijn overwinning klimt Vermeulen naar de derde plaats in de Clubcompetitie.