Heerkes helpt Dalen naar finale, Ruinerwold valt uit tweede klasse

VOETBAL - Dalen heeft nog één overwinning nodig om te promoveren naar de tweede klasse. De ploeg van trainer Bert Doldersum won in een Drents onderonsje bij Ruinerwold: 2-3. Door het resultaat daalt de thuisclub af naar de derde klasse.

De zege van Dalen was vooral te danken aan de scoringsdrift van Martijn Heerkes. De spits nam de volledige doelpuntenproductie van de gasten voor zijn rekening. Heerkes opende de score op slag van rust en sloeg in de tweede helft nog twee keer toe.Dalen speelde twee seizoenen geleden voor het laatst in de tweede klasse. Voor het verliezende Ruinerwold zijn de druiven zuur. De club neemt na zes seizoenen afscheid van de tweede klasse.In de finaleronde van de nacompetitie neemt Dalen het op tegen Emmeloord. De club uit Flevoland was op eigen veld te sterk voor CEC (5-2). De ploeg uit Emmer-Compascuum keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Vlak voor rust bracht Michel Kingma de spanning enigszins terug door de 3-1 te scoren.Direct na rust kwam CEC helemaal terug in de wedstrijd door de 3-2 van Fabian Scherpen. In een korte fase na rust waren de gasten sterker, maar na de 4-2 van Emmeloord was het duel gespeeld, alhoewel CEC vond dat aan de 4-2 een buitenspelluchtje zat. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 5-2, zodat CEC ook volgend seizoen in de 3e klasse actief zal zijn.