Eerste hoogtepunt na comeback FC Amboina: promotie naar 4e klasse

VOETBAL - FC Amboina mag zichzelf weer vierdeklasser noemen. De ploeg uit Assen won op eigen veld met 3-1 van Pekelder Boys en promoveert.

FC Amboina eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de vijfde klasse D, op ruime afstand van kampioen Eenrum. In Pekelder Boys trof de ploeg in de nacompetitie de nummer dertien van de vierde klasse E. Dankzij twee goals van Reind Ziengs en een doelpunt van Rafael Tunyluhulima won de Molukse club met 3-1 van de Groningers.Voor FC Amboina is de promotie het eerste hoogtepunt na de herstart van de club in 2015. Een jaar daarvoor werd Amboina door de KNVB uit de competitie genomen wegens grote betalingsachterstanden en het niet nakomen van afspraken.Er kwam een nieuw bestuur en er werd hard gewerkt om de geldproblemen op te lossen. De Molukse club kreeg groen licht om vanaf het seizoen 2015/2016 weer in competitieverband te voetballen.Het is niet voor het eerst dat FC Amboina in de vierde klasse gaat uitkomen. De club speelde daar tussen 1997 en 2002 ook.Valther Boys bewandelt de omgekeerde weg in vergelijking met Amboina. De ploeg degradeert uit de vierde klasse na een 4-1 nderlaag tegen Wedde.