Beilen na zinderende wedstrijd in finale nacompetitie

VOETBAL - Na een zinderende wedstrijd tussen Beilen en Valthermond voor een plaats in de finale van de nacompetitie heeft Beilen aan het langste eind getrokken. In de tweede helft van de verlenging maakte Ronald Smit de bevrijdende treffer voor een 5-4 overwinning.

Al vroeg leek Beilen de wedstrijd naar zich toe te trekken. Mark Hollemans zette zijn ploeg op 1-0 voorsprong en nog voor rust kopte Bertus Wolters de 2-0 binnen. Ook na de rust bleef Beilen lang de bovenliggende partij.Met nog een kwartier te spelen kantelde de wedstrijd echter volledig. Valthermond kreeg een strafschop toegekend en Demy te Velde benutte die vakkundig. Nog geen minuut later brak Rick Slimback door de nog beduusde verdediging van Beilen heen en kopte de gelijkmaker binnen.Het was tien minuten voor tijd toen Koen Hollemans Beilen terug op voorsprong zette. Opnieuw leek een overwinning in de maak, maar vlak voor het definitieve fluitsignaal wist Tom Meijers van Valthermond de bal met het hoofd in het net te krijgen. Deze gelijkmaker betekende dat de wedstrijd de verlenging in ging.In die verlenging kwam Valthermond zelfs op een 4-3 voorsprong. Het was de ongelukkige Ronald Smit die de bal in het eigen doel werkte.Hiermee leken de rollen gekeerd, maar dit keer was het Beilen dat door een strafschop terug in de wedstrijd werd gebracht. Vlak voor het einde van de eerste helft van de verlenging schoot Wolberts raak voor de 4-4.De beslissing viel in de tweede helft van de verlenging. Met nog tien minuten te spelen was het Smit, die eerder in de wedstrijd nog een eigen doelpunt binnen kopte, die Beilen naar de finale leidde. Met het hoofd herstelde hij zijn ongelukkige fout, en bracht de stand op 5-4.Dit was de laatste treffer uit het doelpuntrijke duel en dus gaat Beilen door naar de finale van de nacompetitie waarin een plaats voor de eerste klasse op het spel staat. Hierin speelt de ploeg tegen Stadspark uit Groningen. Die ploeg won met 1-4 bij de Leeuwarder Zwaluwen. Valthermond blijft volgend jaar in de 2e klasse.