Magere jaren vv Gasselternijveen voorbij: weer vierdeklasser

VOETBAL - Na een afwezigheid van vier seizoenen is vv Gasselternijveen weer terug op het niveau waarop de club ook minimaal wil acteren: de 4e klasse. In de finale van de nacompetitie won de periodekampioen van de 5e klasse F met 2-1 van BEW, de herkanser uit de 4e klasse E.

de uitzending van Onze Club, met een samenvatting van dit duel

De thuisclub kwam acht minuten voor rust op voorsprong door een goal van Artor Polloshka die na een scrimmage via de binnenkant van de paal knap raak schoot. Het was ook de eerste opsteker voor de thuisclub vanmiddag, want vlak voor de wedstrijd bleek Frank Pals niet fit genoeg om te starten en halverwege de eerste helf viel spits Andi Polloshka uit met een enkelblessure.BEW had voor de treffer van Gasselternijveen de beste kansen gehad. Een afstandschot van Harard Janson ging net voorlangs, een vrije bal van Lennart van de Schaaf ging net over en een kopbal van Sjors Heymans trof ook geen doel. Ook na de openingsgoal was de formatie uit Vledder nog twee keer dichtbij een goal, maar tot twee had spits Martin Rozeboom pech.Het probleem van BEW in het afgelopen seizoen was ook vanmiddag dus zichtbaar: doelpunten maken. In 26 competitieduels kwam de ploeg van trainer Henk Akkerman maar tot 20 treffers en toen de blauw-witten halverwege de tweede helft een mega-kans op de 1-1 om zeep hielpen (Bart de Bruin schoot vrij voor doelman Rolf Bies naast) leek degradatie onafwendbaar. Het werd helemaal hopeloos toen Gasselternijveeen-invaller Niek Poppinga een kwartier voor tijd de 2-0 binnenkopte.Maar een minuut na de 2-0 sloeg BEW toch ineens toe. Robin Bouwhuis werd geen strobreed in de weg gelegd en via de voeten van Bies werd het 2-1. BEW geloofde er nog in en zette aan voor een slotoffensief. Er kwam nog één enorme kans, maar De Bruin schoot op zeven meter van de goal veel te hard en veel te wild over.