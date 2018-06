Promotie voor Ruinen na comeback-zege bij FVV

VOETBAL – Ruinen komt volgend seizoen uit in de derde klasse na een zege op FVV. De ploeg in het rood/zwart kwam twee keer terug van een achterstand en won uiteindelijk met 2-4.

de uitzending van Onze Club

Uitslagen en programma nacompetitie zondagvoetbal

Alcides speelt finale om plek in Hoofdklasse

Eerste hoogtepunt na comeback FC Amboina

Magere jaren vv Gasselternijveen voorbij: weer vierdeklasser

VIOS promoveert na winst op Uffelte

Heerkes helpt Dalen naar finale, Ruinerwold valt uit tweede klasse

Beilen na zinderende wedstrijd in finale nacompetitie

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigden, maar vlak voor het fluitsignaal kwam FVV op 1-0 voorsprong. De feestvreugde was echter van korte duur want ook Ruinen mocht nog een treffer bijschrijven. De 18-jarige Elmar van Belkum zorgde voor de 1-1 ruststand.Twintig minuten na de rust was het opnieuw FVV dat op voorsprong kwam. Nu wist Ruinen niet gelijk te counteren, maar uiteindelijk kwam de ploeg toch nog gelijk door een treffer van Jurgen Hoorn. Daarmee kantelde de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers.Een kwartier voor tijd nam Ruinen voor het eerst de leiding. Door een treffer van Rody Lunenborg kwam de 2-3 op de teller te staan. Dit was de nekslag voor FVV, want niet veel later scoorde Wouter Prins de 2-4 en besliste daarmee de wedstrijd.Ruinen promoveert door de overwinning naar de derde klasse. Daar wordt volgend seizoen een derby gespeeld tegen Ruinerwold dat vandaag werd uitgeschakeld in de strijd voor een plaats in de tweede klasse.voor Wijster is het verhaal in de derde klasse afgelopen. De ploeg is gedegradeerd na een 7-0 nederlaag tegen Musselkanaal. Ook Titan haalde het niet om te promoveren. De nummer twee uit de vierde klasse D verloor met 2-3 van Siddeburen.