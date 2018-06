Deel dit artikel:











Protos na twee jaar terug in 3e klasse De selectie van Protos viert de promotie naar de 3e klasse

VOETBAL - Na twee seizoenen in de vierde klasse keert Protos na de zomer terug in de 3e klasse. De formatie uit Steenwijksmoer won in de finale van de nacompetitie door een 2-3 zege bij TLC.

Protos sloeg kort voor rust twee keer toe via Bram Mittendorff en twee keer ging daar een corner van Bart Reinink aan vooraf. De eerste kopte Mittendorf binnen en bij de tweede goal was hij de derde die op doel mocht schieten na de afgeslagen corner.



De 0-2 ruststand leek een veilige marge, maar in de tweede helft kwam het tactisch sterke TLC al snel terug tot 1-2. Rick Renkema was de maker van de aansluitingstreffer.



Protos-topschutter Michel Overweg leek in de 70e minuut de bevrijdende 1-3 te maken, maar TLC gaf niet op en met veel duelkracht en een verse wissel (Mahamad Faraan) werd Protos teruggedrongen. De 2-3, van opnieuw Renkema, was dan ook een logisch gevolg. Na die goal hield de formatie van vertrekkend trainer Martin Koppenol het doel schoon en kon er na het laatste fluitsignaal uigebreid gefeest worden.