In beeld: Aap in Wildlands stoeit met zonnebril Wat moet je toch met een zonnebril? (foto: Toos Rosing)

EMMEN - De apen in Wildlands in Emmen krijgen zo nu en dan bijzondere spullen in handen. Vaak zijn het zaken die per ongeluk in hun verblijf belanden.





Toch is een pet misschien een beter idee, want het beestje snapte niet precies wat-ie nou moest doen met de zonnebril.











foto's: Toos Rosing



Rijbewijs

Soms krijgen de apen ook iets in handen, waar ze simpelweg niet zoveel aan hebben. Wat te denken van een rijbewijs? Vorige maand







foto's: Toos Rosing



Smartphone

Het komt ook weleens voor dat de apen een smartphone in handen krijgen. Tevergeefs proberen de beesten de telefoon te bedienen. Maar zo'n touchscreen is toch erg lastig, als je het niet gewend bent.





