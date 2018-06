Haalt FC Emmen Drentse eredivisiespeler?

VOETBAL - FC Emmen is dichtbij een akkoord met een tweede versterking voor het komend seizoen. PEC Zwolle-middenvelder Wouter Marinus uit Zuidwolde ondertekent naar alle waarschijnlijkheid deze week een 2-jarig contract bij de kersverse eredivisionist.

