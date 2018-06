Deel dit artikel:











Bedrijfsbus brandt uit in Hoogeveen De brandweer ontdekte een gasfles in het busje (foto: Persbureau Meter) Het vuur werd ontdekt door een beveiliger (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Lindberghstraat in Hoogeveen is afgelopen nacht een bedrijfsbusje helemaal uitgebrand.

De bus stond al een tijdje in brand toen een beveiliger het vuur op het industrieterrein ontdekte. Een vrachtwagenchauffeur die een eindje verderop in zijn truck lag te slapen, had niks van de brand meegekregen, bleek toen de politie hem wakker maakte.



De brandweer ontdekte tijdens het blussen een lege gasfles achterin het busje. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.