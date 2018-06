Stelling: Verhoging leeftijdsgrens voor alcohol schiet doel voorbij

ASSEN - Drie discotheken telt Drenthe momenteel nog, na de sluiting van Afslag 30 in Beilen afgelopen zaterdag. Het huidige alcoholbeleid lijkt de oorzaak te zijn voor de dalende populariteit van discotheken bij jongeren.

Jongeren mogen vanaf hun 18de alcohol drinken. Daar wordt in de horeca streng op gecontroleerd. Bij tieners onder de 18 jaar zijn de reguliere kroegen en discotheken in hun buurt daarom minder populair dan in de tijd dat de alcoholgrens op 16 jaar lag. Dat concluderen onderzoekers van Horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners."Jongeren van 18 jaar en ouder zijn mobieler en kunnen daarom makkelijker verder weg op stap", zeggen de onderzoekers. "De jongere tieners blijven achter, maar mogen niet drinken. De discotheek of lokale kroeg heeft hier te lijden onder het alternatief: de zuipketen. Plekken waar de jeugd redelijk ongestoord kan hangen en drinken."Als jongeren dan in zuipketen gaan zitten drinken en de reguliere horeca - en daarmee ook het toezicht - voor hun 18de mijden, heeft het strengere alcoholbeleid dan wel zin? Wat vind jij?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging de stelling over het goedkoper maken van treinkaartjes buiten de spits . Zou je dan buiten de spits gaan reizen? Bijna 80 procent van de stemmers gaf aan dat dan wel te gaan doen. In totaal brachten 897 hun stem uit.