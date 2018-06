Reizigers balen van annuleringen op Groningen Airport Eelde

EELDE – Je moet er als luchthaven, luchtvaartmaatschappij en passagier bijna moedeloos van worden; steeds weer nieuwe vluchten die worden geannuleerd. Vandaag vallen de ochtendvluchten van Nordica naar Kopenhagen en München vanaf Groningen Airport Eelde uit. Vanavond gaan ze wel.

Luchtvaartmaatschappij Nordica laat in een reactie weten dat het deze keer te maken heeft met een aanvaring van het vliegtuig met vogels gisteravond. Passagiers zijn vannacht door de maatschappij op de hoogte gebracht van de annulering."Na technisch onderzoek hebben we besloten het toestel in Eelde aan de grond te laten staan. We sturen een ander toestel om zo snel mogelijk weer te gaan vliegen", zegt woordvoerder Toomas Uibo van Nordica.Voor een luchtvaartmaatschappij geldt dat de veiligheid boven de dagelijkse vluchten gaat. Terecht. Je wilt als passagier niet in een onveilig vliegtuig plaats nemen. Monteurs zijn op dit moment bezig om het toestel te controleren. Als zij het verantwoord vinden, mag het toestel weer vertrekken.Vervelend voor de maatschappij, maar misschien nog wel vervelender voor de passagiers. Als het je een paar keer overkomt, dan ga je twijfelen. Als het dan ook nog passagiers zijn die met grote regelmaat gebruikmaken van de lijndiensten en niet meteen kijken naar de ticketprijs, is het misschien nog wel pijnlijker.Een reactie van een frequente gebruiker (Michel Albers) van de vluchten van Nordica: "Beste GAE-directie: wordt het na alle annuleringen van de laatste weken niet eens tijd dat jullie Nordica de wacht gaan aanzeggen?! Alle smoezen heb ik nu wel voorbij zien komen: pech, ziekte, verwonding piloot... Wat het nu is, weet ik niet maar zal wel een huisdier van de piloot zijn dat kiespijn had ofzo."De luchthaven komt meteen met een reactie.Dat er vluchten uitvallen, is niet nieuw. Het blijft techniek en het hangt van vele factoren af. Het kan je ook overkomen op de nationale luchthaven, Schiphol. Ook daar vallen dagelijks vluchten uit. Daar hoor je niks van, omdat er per dag tientallen vluchten vertrekken. Bovendien hebben grote maatschappijen als KLM reservetoestellen op Schiphol staan die snel ingezet kunnen worden. Nordica vliegt vanaf Eelde met één toestel. De basis van de maatschappij zit in Estland.Passagier Michel Albers roept de luchthavendirectie op om actie te ondernemen. “Onacceptabel dit en als frequent vlieger en promotor van Groningen Airport Eelde zeg ik tegen de directie: laat je tanden zien.”De vraag is of de luchthaven niet meer kan doen. Zijn er prestatie afspraken gemaakt met Nordica? Nordica krijgt een fors bedrag uit het routefonds; daar mag je als luchthaven best een verwachting van hebben. Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat de Estse luchtvaartmaatschappij en ook de luchthaven hier niets aan kunnen doen. “Er zijn afspraken gemaakt over ‘performance’. En daar houden ze zich aan.”Net als onder gedupeerde passagiers zal het ook het gespreksonderwerp zijn aan tafel van de directie van Groningen Airport Eelde. Deze annuleringen zijn slecht voor het imago van de Noordelijke luchthaven. Een goed en betrouwbaar imago komt te voet en gaat te paard.Ondertussen werken de eerder genomen maatregel van Nordica wel. Het op Kopenhagen gestationeerde reservetoestel komt later vandaag naar Eelde. Vanavond wordt er gewoon weer gevlogen naar Kopenhagen en blijft de annulering beperkt tot twee vluchten. Een paar maanden geleden was die vlucht mogelijk ook geannuleerd.