Onager ziet het levenslicht in Emmen De eerste stappen (foto: Wildlands Adventure Zoo) Onager geboren in Wildlands (foto: Wildlands Adventure Zoo) Moeder en zoon (foto: Wildlands Adventure Zoo)

EMMEN - In Wildlands Adventure Zoo in Emmen is een onager geboren. Een onager is een Aziatische wilde ezel, die leeft in de woestijn.

Het dier kwam gisteren om 11.30 uur ter wereld in het savannegebied Serenga, onder het toeziend oog van een groep nieuwsgierige kamelen. Het gaat om een mannetje.



In Wildlands worden vaker onagers geboren, dit veulen is de eerste van het seizoen. Moeder en zoon maken het goed.