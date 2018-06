Deel dit artikel:











Lieke van der Aa derde op WK BMX in Azerbeidzjan Lieke van der Aa werd derde in Bakoe (Foto: Jan van der Aa)

BMX - Lieke van der Aa uit Klazienaveen heeft op het WK BMX in Bakoe de bronzen medaille gewonnen. In een spannende finale won de Colombiaanse Guadalupe Palacios het goud en de Française Alyssa Dard het zilver.

De acht jarige Van der Aa werd in Azerbeidzjan in alle manches eerste, waarna ze in de halve finale als tweede de finale haalde. In de finale stond Van der Aa met twee Françaises, een Engelse, een Russin, een Letse en twee Colombiaansen aan de startplank.



In een spannende race eingde Van der Aa uiteindelijk op een derde plek en moest alleen Palacios en Dard voor zich laten. "Het was een fantastische ervaring om mee te maken en ben erg blij met brons", laat Van der Aa aan RTV Drenthe weten. Van der Aa is aan een uitstekend seizoen bezig en werd drie weken geleden Nederlands kampioene.