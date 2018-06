Deel dit artikel:











Horeca in Assen leidt eigen personeel op om tekort tegen te gaan Bedrijfsleider Shirley Meijer van Grand Café Wapen van Drenthe gaat met de Asser hoeca eigen personeel opleiden (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

ASSEN - Horecaondernemers in Assen gaan zelf personeel opleiden. Er is vooral een tekort aan goede koks en gastvrouwen en gastheren. Samen met het Drenthe College komt er een interne opleiding met baangarantie.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens bedrijfsleider Shirley Meijer van Grand Café Wapen van Drenthe is de jeugd die van de mbo-horecaopleiding afkomt de laatste jaren meer geïnteresseerd in media dan in horeca. "Het is echt merkbaar de laatste jaren dat de horecasector uit de gratie is. Er is zo'n groot tekort dat de meeste bedrijven gewoon handjes zoeken, om de boel te redden. Er is geen geschoold personeel. Dat willen wij veranderen, want het is toch zo'n mooi vak", vertelt Meijer.



Door Asser horeca, voor Asser horeca

Grand Café Wapen van Drenthe zoekt daarom samen met Asser collega-bedrijven naar leerlingen, jong en oud, die vier dagen in de week in het horecabedrijf willen werken en één dag in de week naar school gaan. "Je kunt het vergelijken met het leerwerktraject dat al bestaat, maar het verschil zit erin dat het niet vanuit school maar vanuit de horecabedrijven geïnitieerd wordt", aldus Meijer. "Dus door de Asser horeca, voor de Asser horeca."



Het voordeel van de interne opleiding bij de horecabedrijven is volgens Meijer bovendien dat de studenten ook meer bij het bedrijf betrokken raken. "Vergeet ook de baangarantie niet. Als je klaar bent met je opleiding, heb je ook gelijk een baan."



Jong en oud

Voor de interne horecaopleiding zoeken de Asser bedrijven niet alleen jongeren, maar ook ouderen die zich willen laten omscholen. "Ouder personeel met de nodige levenservaring is ook heel bruikbaar in de horeca. Die kunnen ook de jongeren soms wat beter in het gareel houden. Vandaar dat we gaan voor jong en oud. We hopen hiermee ook mensen over de streep te trekken die al een tijdje van baan willen wisselen, maar die de stap niet durven te zetten omdat ze de opleiding ervoor missen. Nu is het moment", vertelt Meijer.



Drenthe College enthousiast

Het Drenthe College is enthousiast over het interne opleidingstraject dat de Asser horeca wil beginnen. "Ja, daar is zo goed gereageerd. Ze willen dolgraag meewerken. Dat zorgt ook bij ons als horecaondernemers voor nog meer enthousiasme", zegt Meijer.