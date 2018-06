IJzerdraad gespannen over MTB-route Baggelhuizerplas Assen

ASSEN - Onbekenden hebben ijzeren draden gespannen over het parcours van de mountainbike-route bij de Baggelhuizerplas in Assen.

De draden waren gespannen op keel- en kniehoogte. Ze werden vanmorgen ontdekt.Leden van MTB Assen controleren de hele route in het gebied om te kijken of er op meer plekken draden zijn gespannen. Of de vereniging naar de politie stapt, is nog niet bekend.