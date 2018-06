Deel dit artikel:











Inbrekers stelen duizenden euro's bij biologische supermarkt in Assen De inbrekers forceerden een deur om binnen te komen (foto: Pixabay)

ASSEN - Inbrekers hebben afgelopen nacht de kluis en enkele kassa-lades gestolen uit het magazijn van supermarkt Ekoplaza in Assen. De buit bedraagt naar schatting 5.000 tot 8.000 euro.

Rond drie uur drongen twee mannen het magazijn van de biologische supermarkt aan de Torenlaan binnen. Dat lukte door een deur te forceren. "Zuur", noemt eigenaar Jan Vos de inbraak.



"Een leverancier die vanochtend rond half zes de winkel kwam bevoorraden, ontdekte de braakschade en belde op. Ik moet nog inventariseren hoeveel geld er exact weg is, maar ik schat tussen de 5.000 en 8.000 euro", zegt Vos.



Aangifte

Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Die gaat sporenonderzoek doen in het pand. Ook heeft Vos screenshots van camerabeelden waarop de inbrekers te zien zijn op Facebook gezet. "Dat schijnt vaak een goede methode te zijn. Mensen die de combinatie van die twee mannen zien, herkennen ze misschien."



Afgelopen nacht is ook ingebroken bij snackbar Burger Queen aan de Weierspoort. Ook daar is geld gestolen. Om hoeveel het gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Bij de snackbar wordt ook sporenonderzoek gedaan. De politie onderzoekt of beide inbraken met elkaar te maken hebben.