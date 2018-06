Deel dit artikel:











Man moet twintig jaar zitten voor doden vriendin en dochter De rechtbank veroordeelde de man voor doodslag (foto: Persbureau Meter)

HAREN - De man uit Eritrea die in oktober vorig jaar in Haren zijn vriendin en haar 6-jarige dochter doodde, moet twintig jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist.





De rechtbank vindt moord in beide gevallen niet te bewijzen en veroordeelde hem voor dubbele doodslag, Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van 25 jaar tegen de man, die in Glimmen woont. Het OM ging uit van moord op de vrouw en doodslag op haar dochter.De rechtbank vindt moord in beide gevallen niet te bewijzen en veroordeelde hem voor dubbele doodslag, meldt RTV Noord . Volgens de rechtbank handelde de man op 14 oktober in een vlaag van verstandsverbijstering toen hij hoorde dat zijn vriendin hun relatie wilde beëindigen. Hij doodde eerst de vrouw en wurgde later het kind, nadat ze haar moeder dood aantrof.