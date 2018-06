Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 11 juni Met deze boot staken Edzard en Peter Braam de oceaan over (foto: Braam)

11.000 zeemijl in een motorboot, Edzard en Peter Braam staken de Atlantische Oceaan over. Verder in het nieuws in een minuut Afslag 30, de discotheek sloot afgelopen weekend de deuren, omdat discotheken niet populair meer zijn. En een uitgebrand busje in Hoogeveen.