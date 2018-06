Deel dit artikel:











Wijkcentrum in Coevorden zwaar beschadigd door brand De schade loopt in de duizenden euro's (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft het gebouw geïnspecteerd (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - De Buurt- en Speeltuinvereniging Tuindorp in Coevorden is flink gedupeerd door een brand in de zaal van haar wijkcentrum.

Een van de leden ontdekte dat er brand had gewoed toen hij het gebouw aan de Wethouder Donkerstraat vanochtend binnenkwam. Alles in de zaal was zwartgeblakerd.



Het vuur is vermoedelijk vanzelf gedoofd door gebrek aan zuurstof in het gebouw. Voor de zekerheid heeft de brandweer het wijkcentrum vanochtend nog gecontroleerd om te kijken of er nog ergens brand woedde, maar dat bleek niet het geval. Daarna hebben brandweerlieden het gebouw geventileerd.



Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De schade loopt naar schatting in de duizenden euro's.