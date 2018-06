Deel dit artikel:











Loco-burgemeester Aa en Hunze: Meisje verdronken door noodlottig ongeval In Schoonloo is geschokt gereageerd op de dood van het 12-jarig meisje (foto: Persbureau Meter) Recreatieplas Het Loormeer bij Schoonloo (foto:RTV Drenthe/Jeroen Willems)

SCHOONLOO - In Schoonloo en omgeving is geschokt gereageerd op de dood van een 12-jarig meisje. Ze verdronk afgelopen zaterdag in zwemplas Het Loomeer bij Schoonloo.





Onduidelijk hoe het is gebeurd

Het meisje werd aan het eind van de middag uit het meer gehaald, nadat ze vermist was geraakt. De hulpdiensten hebben haar gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar bleek dat ze was overleden.



Lees ook: Meisje verdronken in zwemplas bij Schoonloo De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval, maar heeft verder geen informatie over de toedracht.



Volgens ingewijden verbleef het meisje met een pleeggezin op het naastgelegen natuurkampeerterrein De Dennen en kwam ze uit Noord-Holland. "Dit is echt een noodlottig ongeval geweest. Erg tragisch", zegt loco-burgemeester Henk Heijerman. Hij laat weten dat het Loomeer op zich veilig is. "Wij gaan geen extra onderzoek doen."Het meisje werd aan het eind van de middag uit het meer gehaald, nadat ze vermist was geraakt. De hulpdiensten hebben haar gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar bleek dat ze was overleden.De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval, maar heeft verder geen informatie over de toedracht.Volgens ingewijden verbleef het meisje met een pleeggezin op het naastgelegen natuurkampeerterrein De Dennen en kwam ze uit Noord-Holland.