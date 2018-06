School stelt oefening school shooting uit vanwege commotie

HOOGEVEEN - Het Alfa-college in Hoogeveen stelt de oefening met een school shooting uit. De oefening stond voor woensdag gepland.

Die aankondiging van de oefening veroorzaakte veel ophef in de media en op social media. De school kreeg volgens woordvoerster Marjolein Visser verontwaardigde reacties. "Alle aandacht in de media heeft ons verbaasd."De commotie is de reden dat de school de oefening uitstelt. Het plan heeft volgens Visser zoveel reacties opgeroepen dat het de school beter lijkt een andere datum te prikken. "We verwachten door de storm die is opgelaaid onvoldoende focus op de oefening zelf."In een eerder verstuurde brief aan de studenten staat dat er een incident nagebootst zou worden waarin iemand andere mensen aanvalt en zo veel mogelijk slachtoffers wil maken. Een bezopen idee ", reageerde een ouder nadat hij vorige week een brief van de directie erover las. Ook de Stichting School en Veiligheid was kritisch over de plannen.Directeur Jan Berend van der Wijk liet weten de oefening bewust aan te kondigen. "Omdat het de eerste keer is dat we zo'n incident waarheidsgetrouw gaan nabootsen, melden we dit van tevoren. Het moet voor alle studenten en medewerkers duidelijk zijn dat er sprake is van nabootsing."Studenten van de mbo-opleiding Openbare Orde en Veiligheid hadden de oefening samen met de Politie Noord-Nederland voorbereid.Later dit jaar wordt de oefening alsnog gehouden. Wanneer zegt woordvoerster Visser nog niet te weten. Of de school hem dan opnieuw aankondigt, is de vraag.