Eis: vier maanden cel voor bezit gestolen navigatiesystemen In de auto van de man lagen zeven gestolen navigatiesystemen (foto: Pixabay,com)

HOOGEVEEN/EELDE - Een 27-jarige man uit IJsselstein moet als het aan de officier van justitie ligt vier maanden de cel in, waarvan één voorwaardelijk omdat er gestolen navigatiesystemen uit auto's in Hoogeveen, Eelde, Haren en Groningen in zijn auto lagen.

De politie volgde de auto van de IJsselsteiner op 28 maart en wilde het voertuig controleren op een parkeerplaats bij Hoogeveen. Op de parkeerplaats zette de man het op een lopen en stak de A28 over. Hij dook een weiland in en kroop weg in een boerenschuur. Speurhonden vonden de man.



Schroevendraaier en boormachine

In de auto vond de politie zeven navigatiesystemen. Ook lagen er negen zonnebrillen. De auto werd op alle plaatsen van de inbraken gezien. Toch kon de officier niet hardmaken dat de man de systemen had gestolen. Ook al lag er allerlei dubieus gereedschap als een schroevendraaier en een boormachine in de kofferbak.



De man heeft een strafblad met vooral verkeersfeiten, maar ook diefstallen. Naast de celstraf eist de officier ook dat de man zich laat behandelen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.