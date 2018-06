Deel dit artikel:











Inwoners Emmermeer blokkeren straat uit protest tegen renovatie Bewoners van Emmermeer zijn bang dat ze te lang in de rommel moeten zitten. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

EMMEN - Boze bewoners van de Mr. Oldenhuis Tonckensstraat in Emmen hebben hun straat geblokkeerd om te voorkomen dat woningcorporatie Lefier met de renovatie van hun woningen begint. Volgens de buurtbewoners komt Lefier afspraken niet na.

Geschreven door Steven Stegen

De bewoners vinden dat Lefier de plannen voor de renovatie veel mooier heeft voorgesteld dan nu blijkt. “In eerste instantie waren we enthousiast. Daarom heeft 70 procent van de huurders ook ingestemd. Maar nu het zo ver is, blijkt dat we vier of vijf weken in de rommel zitten, in plaats van één week,” foetert buurtbewoner Maria Prins.



'Geen oorlogstijd'

Volgens de bewoners van de straat biedt Lefier ook geen goede plek om overdag tijdens de verbouwing te verblijven. Richard Prins: “Er moet een modelwoning beschikbaar komen. Nou, die is nog helemaal niet klaar. En daar moeten we dan met een hele groep mensen naar de wc en eten koken? Het is toch geen oorlogstijd? Lefier laat ons in de rotzooi zitten, we moeten maar zien hoe we hier overleven."



De boze bewoners zeggen ook dat er vleermuizen en andere beschermde dieren in de buurt zijn. “Het is maar de vraag of Lefier überhaupt wel aan de slag mag”, zegt een andere bewoonster.



Overleg

Lefier wil in de wijk Emmermeer 48 woningen energiezuinig maken volgens het concept 'nul op de meter'. Volgens woordvoerder Elza Bulstra van de corporatie is het merendeel van de bewoners enthousiast. “Blijkbaar is er een kleine groep die ontevreden is. Jammer dat ze nu via de media zo naar buiten treden, want we zijn nog volop in overleg met de bewoners.”



Volgens Bulstra is er vorige week een gesprek geweest en komt er nog een tweede gesprek. “Ook gaan we nog individueel met de bewoners in gesprek.”