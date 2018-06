Hoogeveen met bus naar kamerdebat regionale ziekenhuizen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen neemt een initiatief van de SP-gemeenteraadsfractie over om komende woensdag met de bus naar een kamerdebat over regionale ziekenhuizen te gaan.

De SP roept landelijk op om naar Den Haag te komen en organiseert zelf ook een busreis vanuit Stadskanaal.Het debat in de tweede kamer gaat over de vraag of voor kleine streekziekenhuizen dezelfde kwaliteitsnormen moeten gelden als voor grote en academische ziekenhuizen. Dat zou een probleem opleveren voor het open houden van de afdelingen intensive care (IC) en spoedeisende hulp (SEH) bij 22 van de 30 streekziekenhuizen.Wethouder Erwin Slomp: "We doen het samen met de gemeente De Wolden. We willen aangeven dat de betrokkenheid bij de ziekenhuizen hier in de regio groot is. De acute zorg moet dichtbij blijven en niet op drie kwartier afstand."SP-kamerlid Henk van Gerven stelde kamervragen over de problemen die er zouden ontstaan als de inpsectie per 1 juli op de nieuwe normen zou controleren. Minister Bruno Bruins gaf daarop aan dat voor kleine en grote ziekenhuizen dezelfde standaard geldt. Hij staat geen uitzonderingen toe.CDA-kamerlid Joba van den Berg heeft daarna het kamerdebat aangevraagd. Dat debat staat gepland voor woensdagochtend tien over elf.Volgens Van Gerven is er geen enkele aanwijzing of onderzoek dat er op wijst dat de kwaliteit van streekziekenhuizen slechter zou zijn. "Het enige is dat de grote ziekenhuizen en de streekziekenhuizen het niet met elkaar eens zijn over de normen. Het Zorginistituut heeft toen de knoop doorgehakt."Van Gerven verwacht dat er een Kamermeerderheid te vinden valt voor een aanpassing van het beleid. "Het is al genoeg als de minister geld beschikbaar stelt aan streekziekenhuizen om aan de strengere normen te voldoen en daarmee extra specialisten kan betalen."Wethouder Slomp gaat in elk geval niet alleen naar Den Haag. Slomp: "We gaan met raadsleden, verloskundigen en mogelijk ook huisartsen. We zijn inwoners van Hoogeveen en daar moeten de Tweede Kamerleden ook voor opkomen."