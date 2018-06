Drie Drentse exploitanten van gokautomaten vrijgesproken van fraude

ZWOLLE – Drie Drentse exploitanten van gokautomaten zijn maandag vrijgesproken van belastingfraude. Het Openbaar Ministerie verweet ze 1,3 miljoen euro aan belasting achterover gedrukt te hebben.

Dat maakte de rechtbank in Zwolle vandaag bekend.De 44-jarige René van der W. uit Emmen, zijn 75-jarige vader Chris van der W. uit Erm en diens 73-jarige vrouw Geertruida P. zouden jarenlang de belasting getild hebben. Sinds 2008 inden ze bij de huurders de toen ingevoerde kansspelbelasting.Dat geld werd vervolgens nooit afgedragen aan de fiscus. Ze dachten dat het zo hoorde omdat ze ook al met hun bedrijven belasting betaalden in Duitsland. De belastingconstructie kwam uit de koker van adviseurs die ze in de arm hadden genomen.De vrouw werd vrijgesproken omdat ze volgens de rechters slechts de bedrijfsleider was van een gokhal in Schüttorf net over de grens. Niet bewezen is dat ze zich met de belastingperikelen had beziggehouden. Wat vader en zoon betreft oordeelde de rechtbank dat ze mochten varen op de kennis van adviseurs in deze ingewikkelde belastingwetgeving. Dat omdat ze niet juridisch onderlegd waren in complexe belastingconstructies.Volgens de officier van justitie kon zoon René weten dat de aangiftes onjuist waren: de fiscus had hem daar al in 2012 op gewezen. De rechters stellen dat er juist discussie was over die aangiftes. En in dat debat liet de verdachte zich adviserenTegen de 44-jarige René van der W. uit Emmen was 18 maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist. Tegen senior en zijn vrouw waren werkstraffen en boetes geëist.