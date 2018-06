Deel dit artikel:











'Geen laadpalen op parkeerplaats station Assen is gemiste kans' Station Assen krijgt eerst geen elektrische laadpalen (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ASSEN - Er komen eerst geen elektrische laadpalen op de parkeerplaats bij het nieuwe station in Assen. Dat zeggen de Nederlandse Spoorwegen (NS), Q-Park en de gemeente Assen.

De parkeerplaats valt onder het beheer van de NS en die partij bepaalt in eerste instantie of er laadpalen komen op de parkeerplaats. In Assen zijn daar op dit moment geen plannen voor.



Op andere stations lopen meerdere pilots met oplaadpunten voor elektrische auto's en als die succesvol zijn, volgen er mogelijk meer plekken.



Gemiste kans

Erik van Eykelen uit Bronneger reist vaak vanaf station Assen en snapt niet waarom er geen laadpalen voor elektrische auto's op de nieuwe parkeerplaats komen. "Dit past niet in het beeld van een gemeente die steeds groener wil worden. Een gemiste kans", zegt Van Eykelen.



De gemeente Assen verwijst voor vragen hierover door naar de NS, omdat die verantwoordelijk is. "NS Stations beheert de parkeerplaats en gaat er dus over", aldus woordvoerder Martin de Bruin.