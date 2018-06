Deel dit artikel:











Injectienaald gevonden op schoolplein in Aalden De injectienaald werd gevonden op het schoolplein van CBS De Schutse (foto: Pixabay,com)

AALDEN - Op het schoolplein van CBS De Schutse in Aalden is zondagavond een injectienaald gevonden. De directie van de school en van de naastgelegen OBS De Anwende hebben ouders daarover in een brief geïnformeerd.

Geschreven door Steven Stegen

De naald is zondagavond door een buurtbewoner op het schoolplein gevonden, zo meldt directeur Max Tetelepta van CBS De Schutse. Het gaat vermoedelijk om een spuit die wordt gebruikt om insuline toe te dienen.



'Melding maken'

"We hebben de leerlingen op de hoogte gebracht van de vondst en ze uitdrukkelijk verzocht om melding te maken bij de juf of bij de ouders als ze een naald zien, zodat een volwassene de naald kan opruimen”, aldus de schooldirecteur in de brief.



De scholen hebben de vondst van de injectienaald bij de politie gemeld.